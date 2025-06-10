Экс-ЦРУшник: Сенаторы получили миллионные взятки от Киева за санкции против РФ

Елена Острякова.  
10.06.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 342
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Санкции, США, Украина


У президента США Дональда Трампа есть рычаги давления на сенаторов и конгрессменов, продвигающих законопроект о вторичных американских санкциях, и они могут отступить.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента США Дональда Трампа есть рычаги давления на сенаторов и конгрессменов, продвигающих законопроект...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Дональда Трампа есть и другие козыри, которых нет у Линдси Грэма. Не называя конкретных членов Конгресса, скажу, что на сенаторов и конгрессменов, которые сейчас находятся под следствием, Эд Мартин (исполняющий обязанности прокурора США – ред.) обратил внимание, потому что они получили значительные суммы денег от украинского правительства.

И это миллионы долларов. Одному сенатору, как мне сказали, заплатили 17 млн 300 тыс долларов, другому сенатору – 23 млн. и это касается обеих партий», – сказал Джонсон.

Сенатор США Линдси Грэм (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что у него достаточно поддержки в Конгрессе, чтобы ввести 500% пошлину на российские нефть, газ, уран и другой импорт — независимо от решения президента Трампа.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить