Экс-ЦРУшник: Сенаторы получили миллионные взятки от Киева за санкции против РФ

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У президента США Дональда Трампа есть рычаги давления на сенаторов и конгрессменов, продвигающих законопроект о вторичных американских санкциях, и они могут отступить.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Дональда Трампа есть и другие козыри, которых нет у Линдси Грэма. Не называя конкретных членов Конгресса, скажу, что на сенаторов и конгрессменов, которые сейчас находятся под следствием, Эд Мартин (исполняющий обязанности прокурора США – ред.) обратил внимание, потому что они получили значительные суммы денег от украинского правительства. И это миллионы долларов. Одному сенатору, как мне сказали, заплатили 17 млн 300 тыс долларов, другому сенатору – 23 млн. и это касается обеих партий», – сказал Джонсон.

Сенатор США Линдси Грэм (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что у него достаточно поддержки в Конгрессе, чтобы ввести 500% пошлину на российские нефть, газ, уран и другой импорт — независимо от решения президента Трампа.