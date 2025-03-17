Дружок Зеленского уговаривает поляков: У нас полно пушечного мяса, только дайте грошей

Украина сможет продолжать воевать против России и без американского финансирования, но если Европа поможет.

Об этом в эфире польского телеканала «Вот так», вещающего для эмигрантов, змагаров и либералов, заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы настолько развились за три года войны, что мы воюем и советским оружием, которое все еще есть на вооружении, и украинским оружием предыдущего поколения, и натовским современным, и уже украинским современным.

Я хочу напомнить, что мы отогнали русский Черноморский флот более чем за 250 километров от нашего берега, а они прячутся, потому что мы используем морские дроны. Это сугубо украинские разработки.

Это же происходит и на земле, на поле боя. Это происходит в воздухе. Поэтому сейчас совершенно другая ситуация. Нам есть чем воевать и защищаться», – вещал Резников.