Дойч-бюргеров убеждают, что «украинский» «Фламинго» сильнее немецкого «Тельца»

Елена Острякова.  
29.08.2025 20:50
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Немецкое телевидение торопится успокоить своих русофобов по поводу того, что правительство Германии так и не решилось поставить ракеты «Таурус» (телец — нем.) на Украину, и утверждает, что псевдо-украинские ракеты «Фламинго» даже лучше.

Об этом преподаватель Военной академии Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Маркус Маттиас Кеупп заявил в интервью ZDF, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможно, не стоит недооценивать тот факт, что «Фламинго», если верить заявлениям производителей, значительно мощнее «Тауруса». «Таурус» имеет дальность полета около 500 км и несет около 500 кг взрывчатки. «Фламинго», по данным производителя, которые я не могу проверить, имеет дальность 3 тыс км и несет 1150 кг взрывчатки. Это значительно мощнее «Тауруса», если все это правда», – сказал Кеупп.

При этом он признал, что «Таурус» превосходит «украинские» ракеты по точности. Кроме того, нет информации, насколько «Фламинго» уязвимы для российской ПВО.

По мнению российских экспертов, «Фламинго», которую Украина выдает за собственную разработку, является британо-эмиратской ракетой FP-5.

