Делец-застройщик Трамп уже готовит «мини-план» Маршалла для России и Крыма

В Белом доме разрабатывается план послевоенного восстановления не только Украины, но и России.

Об этом экс-советник Трампа Майк Флинн заявил в интервью потоковому каналу «Голос реальной Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Большинство людей не помнит план Маршалла после Второй мировой войны, когда мы восстановили всю Европу. Нам нужно разработать что-то вроде мини-плана Маршалла. Я знаю, что это обсуждается не под таким названием. Но это усилия по восстановлению Украины.

Честно говоря, он мог бы помочь и России, потому что там тоже многое разрушено. Какой-то план Маршалла, который станет частью долгосрочного мирного соглашения – позволит людям объединиться, восстановить и перестроить то, что нам нужно не только в восточной Европе, но и во всем мире», – сказал Флинн.