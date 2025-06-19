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Разговоры о том, что Украина когда-либо сможет претендовать на членство в НАТО – это ужасная идея.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил сенатор Тед Круз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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