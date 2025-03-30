Без наших военных баз на границе с Польшей и Румынией покоя нам не будет – Сладков
Россия должна поставить свои военные базы по всей западной границе нынешней Украины.
Об этом военкор Александр Сладков заявил в интервью Павлу Кукушкину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тот идеологический итог и уровень безопасности, к которому мы движемся сегодня, не может быть достигнут без территориального шага по Украине. Должны военные базы стоять на границах со странами НАТО и их соседями: Молдавией, Румынией, Польшей, Венгрией, – там должны быть базы России. И до Днепра», – сказал Сладков.
При этом он подчеркнул, что на западной Украине Россия не повторит ошибок СССР 1956 года.
«И скорейшее примирение, возвращение в лоно нашей ментальности, общих ценностей и истории. Это возможно. Это завтра будет, если мы продадим им валенки, а они нам сало. Экономика как субстанция всего происходящего на белом свете решит все», – сказал Сладков.
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