Без наших военных баз на границе с Польшей и Румынией покоя нам не будет – Сладков

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Россия должна поставить свои военные базы по всей западной границе нынешней Украины.

Об этом военкор Александр Сладков заявил в интервью Павлу Кукушкину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот идеологический итог и уровень безопасности, к которому мы движемся сегодня, не может быть достигнут без территориального шага по Украине. Должны военные базы стоять на границах со странами НАТО и их соседями: Молдавией, Румынией, Польшей, Венгрией, – там должны быть базы России. И до Днепра», – сказал Сладков.

При этом он подчеркнул, что на западной Украине Россия не повторит ошибок СССР 1956 года.