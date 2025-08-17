«Бешеная текучка кадров» – в Киеве потребовали вчетверо сократить время подготовки офицеров

17.08.2025
В украинской армии серьёзный дефицит офицерского состава, поэтому время их подготовки нужно сократить как минимум в четыре раза.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам очень сильно мешает популизм. Потому что непопулярное решение – возвращать сейчас срочную службу. Базовая общевойсковая подготовка – это не то. У нас нет нормальной системы обучения», – сказал Козел.

«Например, высшие учебные заведения до сих пор учат лейтенанта четыре года. Извините, во время Второй мировой лейтенанта учили полгода, и он шёл командовать взводом.

Так давайте и мы сделаем хотя бы год. У нас катастрофическая нехватка командиров взводов и рот. Сейчас воюет командир бригады и батальона, а ниже, если есть хотя бы один адекватный командир роты – уже хорошо.

Они ещё и комбатами быстро становятся, и у нас и здравомыслящих комбатов нет. Такая текучка кадров сейчас», – добавил ВСУшник.

