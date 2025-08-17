«Бешеная текучка кадров» – в Киеве потребовали вчетверо сократить время подготовки офицеров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской армии серьёзный дефицит офицерского состава, поэтому время их подготовки нужно сократить как минимум в четыре раза.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам очень сильно мешает популизм. Потому что непопулярное решение – возвращать сейчас срочную службу. Базовая общевойсковая подготовка – это не то. У нас нет нормальной системы обучения», – сказал Козел.