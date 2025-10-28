Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из украинской армии дезертировало количество солдат, которое соответствует численности вооруженных сил Германии. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала войны на Украине было возбуждено около 290 000 уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует численности всего немецкого бундесвера. Однако мало кто верит, что эта цифра отражает истинную картину. Многие командиры, по-видимому, избегают сообщать о дезертирстве, опасаясь, что каждый пропавший без вести солдат может быть расценен как личный провал руководства», – говорится в статье.

Газета указывает, когда стало очевидно, что число самовольных оставлений частей растет, киевский режим ввело упрощённую процедуру возвращения, своего рода амнистию, чтобы побудить солдат вернуться.

Но в итоге стратегия «пряника» не оправдала ожиданий – в строй вернулись лишь 29 000 солдат, а потому «правительство прибегает к «кнуту» и работает над ужесточением системы наказания за самовольную отлучку».

«Однако многие командиры предупреждают, что одного этого недостаточно. Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, неясный график дежурств, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство и серьёзная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжёлым потерям. Принудительная мобилизация также является спасательным кругом для украинской армии. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят идти на войну, не имеют подготовки и не готовы к ней, вынуждены носить военную форму. То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться», – признает издание.

Отмечается, что «многие новобранцы бегут при первой же возможности», особенно когда узнают об отправке на фронт.