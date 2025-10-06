«Барракуд полно!» – в Киеве уверены, что скоро устроят России «полный блэкаут»

Вадим Москаленко.  
06.10.2025 23:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 920
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Этой зимой украинская армия усилит удары по российской энергосистеме и добьется блэкаута в РФ.

Об этом на канале «Голос Крыма» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Путин хочет блэкаут в Киеве, то пускай ждёт такой же блэкаут в Москве. Уверен, что он будет», – сказал Селезнев.

По его мнению, для этого ВСУ могут использовать свои новые реактивные снаряды «Барракуда».

«Конечно, реактивным дроном что-то большое не поразишь. Целить по опорам Крымского моста – занятие бесполезное. А вот НПЗ, подстанции, трансформаторы, ТЭС, базы хранения топлива и нефтепродуктов – это самое то.

Если Россия не справляется с более медленными дронами, «Барракуда» может коренным образом изменить ситуацию по масштабам разрушений вражеских объектов, которые недостаточно защищены системами ПВО», – добавил укро-офицер.

