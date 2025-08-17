Зеленский откажется от условий Трампа и погубит ещё сотни тысяч украинцев

Вадим Москаленко.  
17.08.2025 17:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1582
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Даже если США полностью прекратят финансовую и военную помощь Украине, Зеленский не откажется от продолжения антироссийской войны.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дудкина, Дональд Трамп поставит Зеленского перед выбором – пойти на все выставленные условия, прекратить войну и провести выборы, либо воевать дальше без помощи США.

«Второй вариант, который предложит Трамп – воевать дальше без США.  Тебе в сателлиты набиваются европейские государства, это особая такая каста людей, которые видят эскалацию насилия на Украине – шагом к ослаблению РФ», – сказал политолог.

«Но, естественно, никто не заморачивается сопутствующей гибелью сотен тысяч людей, в первую очередь, украинских граждан.

А это ведет к тому, что украинское государство и далее будет обескровливаться, ослабевать, и уже проводить какие-либо политические реформы будет невозможно

Но это и нужно Зеленскому – вечная власть. Он будет с удовольствием продолжать. Ведь сдать добровольно власть – это не в духе Зеленского», – резюмировал он.

