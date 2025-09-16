Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад недостаточно быстро запускает свои военные заводы, которые уже должны работать в три смены и готовиться к длительной войне на истощение против России.

Об этом в ходе форума YES заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

