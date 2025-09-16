Запад не готов к войне на истощение! – немецкий эксперт

Запад недостаточно быстро запускает свои военные заводы, которые уже должны работать в три смены и готовиться к длительной войне на истощение против России.

Об этом в ходе форума YES заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад недостаточно быстро запускает свои военные заводы, которые уже должны работать в три смены...

«Надо смотреть, как Европа может развивать свою ОПК, и каким образом нам надо готовиться к войне на истощение, речь идет, как мы сейчас видим, о масштабах, о массах и людях, и технике, и нам надо иметь достаточно для того, чтобы их сдержать, и это чрезвычайно важно.

И мы еще далеко от этого, от того, чтобы так свой рынок проектировать, такие контракты заключать, чтобы это направляло нас к нашей цели.

Мы считаем, что мы живем в обычном мире, business as usual, и работники на ОПК-предприятиях работают все еще в одну смену, а должны работать в три. Мы должны ускориться, значительно ускориться на Западе», – призывал Шуларик.

