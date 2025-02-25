Военный эксперт: Потери ВСУ с начала года порядка 200 тысяч

На фоне внутренних проблем с комплектацией ВСУ ухудшающиеся американо-украинские отношения также не добавляют мотивации солдатам.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, во многом будет влиять и уже влияет то, что случилось со стороны Трампа, Америки, это отношение к Зеленскому, это Америка просит, чтобы они пошли на мир и т.д. И задумываются, наверное, и бойцы, боевики, и задумываются командиры. И тут, конечно, Киев старается не замечать этого процесса. Вот, они задумали реформу провести определённую, создают корпуса.

Но 2 тысячи километров, так или иначе, линия боевого соприкосновения, считая и курскую землю. И откровенно, даже мобилизация, 10 тысяч этих желторотых они, так или иначе, сосватали на деньги, на всё остальное, но это капля в море», – отметил он.

«По сути, противник уже в этом году потерял порядка 200 тысяч человек убитыми и ранеными, это огромное число. Бои-то серьёзные шли, несмотря на праздники, и идут», – рассказал Дандыкин.