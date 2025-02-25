Военный эксперт: Потери ВСУ с начала года порядка 200 тысяч

Максим Столяров.  
25.02.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 70
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На фоне внутренних проблем с комплектацией ВСУ ухудшающиеся американо-украинские отношения также не добавляют мотивации солдатам.

Об этом на канале партии «СР – За Правду» заявил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне внутренних проблем с комплектацией ВСУ ухудшающиеся американо-украинские отношения также не добавляют мотивации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Конечно, во многом будет влиять и уже влияет то, что случилось со стороны Трампа, Америки, это отношение к Зеленскому, это Америка просит, чтобы они пошли на мир и т.д. И задумываются, наверное, и бойцы, боевики, и задумываются командиры. И тут, конечно, Киев старается не замечать этого процесса. Вот, они задумали реформу провести определённую, создают корпуса.

Но 2 тысячи километров, так или иначе, линия боевого соприкосновения, считая и курскую землю. И откровенно, даже мобилизация, 10 тысяч этих желторотых они, так или иначе, сосватали на деньги, на всё остальное, но это капля в море», – отметил он.

«По сути, противник уже в этом году потерял порядка 200 тысяч человек убитыми и ранеными, это огромное число. Бои-то серьёзные шли, несмотря на праздники, и идут», – рассказал Дандыкин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить