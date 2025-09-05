Во Франции подсчитали, сколько Европа может собрать войск для Украины

Из всей «европейской коалиции» реально готовы отправить войска на Украину лишь Франция, Британия и несколько маленьких стран.

Об этом в эфире телеканала «LCI» заявил французский военный эксперт, полковник Мишель Гойя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После прекращения огня, кто готов разместить своих солдат на Украине, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию?», – спросила ведущая.

«Ничего не изменилось за последние пару лет. Если выбрать самых храбрых, чьи солдаты готовы проливать кровь, плюс имеющих средства, останутся только две страны – Франция и Британия.

Если добавить страны, у которых есть солдаты, но нет средств – это Бельгия, три страны Балтии. Возможно, они все вместе пришлют батальон.

Остальные 26 стран «коалиции желающих» хотят быть только на фотографии, но не хотят рисковать, и никогда не отправят ни одного боевого подразделения на Украину.

«Европейская коалиция» звучит очень внушительно, а на самом деле у нас очень маленькие руки – французская и британская», – сказал полковник.