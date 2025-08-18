Уже вскоре украинская ПВО потеряет еще 50-60% эффективности
Меры, которые сейчас принимает Украина по нейтрализации российских «Гераней», станут наполовину неэффективными к следующему году.
Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот вы сделали дрон-перехватчик. Летом, когда ночью не очень темно, есть возможность обнаружить «Шахед», навести на него дрон-перехватчик.
Но даже на обычный поршневой, винтовой «Шахед» зимой либо в облачную погоду, этот дрон-перехватчик, даже с машинным зрением, навести будет очень сложно…
Все, что у вас против этих дронов работает… по мере роста эффективности, россияне будут переходить на реактивный дрон. Они будут наращивать количество реактивных дронов в одном залпе…
До Нового года, когда будет ясная погода, ваши дроны-перехватчики будут эффективны. Но примерно после Нового года перехватчики потеряют 50% своей эффективности. Будут летать и реактивные, погода будет похуже и у вас будет потеря эффективности, будет пропускаться 50-60% целей», – заявил Рустамзаде.
Азербайджанский гость, очевидно, не очень знаком с особенностями климата Украины – уже в октябре здесь наступает сезон туманов – так называемой «мряки», когда будет затруднена видимость.
