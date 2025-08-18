Уже вскоре украинская ПВО потеряет еще 50-60% эффективности

Меры, которые сейчас принимает Украина по нейтрализации российских «Гераней», станут наполовину неэффективными к следующему году.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот вы сделали дрон-перехватчик. Летом, когда ночью не очень темно, есть возможность обнаружить «Шахед», навести на него дрон-перехватчик.

Но даже на обычный поршневой, винтовой «Шахед» зимой либо в облачную погоду, этот дрон-перехватчик, даже с машинным зрением, навести будет очень сложно…

Все, что у вас против этих дронов работает… по мере роста эффективности, россияне будут переходить на реактивный дрон. Они будут наращивать количество реактивных дронов в одном залпе…

До Нового года, когда будет ясная погода, ваши дроны-перехватчики будут эффективны. Но примерно после Нового года перехватчики потеряют 50% своей эффективности. Будут летать и реактивные, погода будет похуже и у вас будет потеря эффективности, будет пропускаться 50-60% целей», – заявил Рустамзаде.