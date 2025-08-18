Уже вскоре украинская ПВО потеряет еще 50-60% эффективности

Анатолий Лапин.  
18.08.2025 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2237
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Меры, которые сейчас принимает Украина по нейтрализации российских «Гераней», станут наполовину неэффективными к следующему году.

Об этом в эфире видеоблога «NemyriaLive» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Меры, которые сейчас принимает Украина по нейтрализации российских «Гераней», станут наполовину неэффективными к следующему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот вы сделали дрон-перехватчик. Летом, когда ночью не очень темно, есть возможность обнаружить «Шахед», навести на него дрон-перехватчик.

Но даже на обычный поршневой, винтовой «Шахед» зимой либо в облачную погоду, этот дрон-перехватчик, даже с машинным зрением, навести будет очень сложно

Все, что у вас против этих дронов работает… по мере роста эффективности, россияне будут переходить на реактивный дрон. Они будут наращивать количество реактивных дронов в одном залпе…

До Нового года, когда будет ясная погода, ваши дроны-перехватчики будут эффективны. Но примерно после Нового года перехватчики потеряют 50% своей эффективности. Будут летать и реактивные, погода будет похуже и у вас будет потеря эффективности, будет пропускаться 50-60% целей», – заявил Рустамзаде.

Азербайджанский гость, очевидно, не очень знаком с особенностями климата Украины – уже в октябре здесь наступает сезон туманов – так называемой «мряки», когда будет затруднена видимость.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить