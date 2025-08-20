Украину ждут кровавые побоища с использованием дронов – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
20.08.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Бардак, Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Украину ждут очень тяжелые времена выхода из военного положения.

Об этом в эфире канала «Политика» заявила избранная от правящей партии «Слуга народа» депутат ВР Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, будет ли Украина даже после войны жить в условиях крайне милитаризированного государства.

«Мы должны быть готовы к тому, что практически в каждом огороде закопано оружие, как минимум. Вот в каждом доме есть какие-то, не знаю, гранаты, пистолеты, автоматы, патроны. У нас люди очень творчески подошли ко всем процессам. И, поверьте, я даже иногда удивляюсь, когда кто-то рассказывает, что ему кто-то что-то принёс, а он это спрятал там-то или там-то. Ну, хотим мы того или нет, оружия очень много. И оружие среди гражданских практически в каждой семье», – ответила депутат.

По ее мнению, это будет иметь очень негативные последствия для страны.

«У нас ещё очень сильно ухудшится криминогенная обстановка, потому что технологии пошли вперёд. Очень много используется дронов, и очень много людей умеет этим пользоваться. Поэтому, поверьте, нас ещё ждут очень трудные времена выхода из военного положения», – прогнозирует политик.

Кроме того, она уверена, что страну ждет обострение внутренних конфликтов по линиям: кто воевал – кто нет, кто нажился на войне – кто все потерял.

«Очень много будет внутренних конфликтов среди общества, с которыми нам придётся справляться. И будут они, поверьте, очень частыми и тяжёлыми», – тревожится Скороход.

