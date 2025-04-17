Украинский МИД «послал» Уиткоффа, а Трамп отказывается давать Украине ПВО даже за деньги

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Politico пишет, что специальный посланник США Стив Уиткофф передал Киеву пожелание Москвы о мире в обмен на пять украинских регионов, однако украинцы отвергают любые изменения границ.

«Украина никогда не откажется от защиты своей территориальной целостности», заявил на брифинге в представитель МИД Георгий Тихий, отвергнув утверждение спецпосланника США Стива Уиткоффа о том, что постоянное мирное соглашение с Россией зависит от согласия Киева уступить пять регионов, находящихся под контролем Москвы.

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«Украина — суверенное государство, единое в международно признанных границах. Эта позиция Украины неизменна и никогда не изменится. Я могу сказать: никогда. Сколько бы лет, месяцев ни прошло — никогда. Украина, как была, так и останется в международно признанных границах», — добавил Тихий.

Как пишет издание, спикер украинского МИД вновь обозначил три красные линии Киева в любых переговорах с Москвой: Украина никогда не признает потерянные территории российскими; никогда не согласится на ограничения своей обороноспособности или внешней помощи; и третьи страны не будут иметь право вето на выбор Украины в пользу тех или иных союзов и объединений.

«Это — право Украины по международному праву, а не список хотелок», — утверждает Тихий. «Россия не имеет никакого права диктовать Украине условия. Это акт агрессии, есть государство-жертва и есть государство-агрессор. Здесь не может быть уравнивания сторон».

Хотя Киев признает, что не располагает военными возможностями для освобождения территорий силой, он надеется достичь этой цели дипломатическим путем и при помощи международного давления на Россию, отмечает издание.

Тем временем Трамп, как пишет немецкий Bild, отверг предложенную ему Зеленским сделку на 50 миллиардов долларов — он не хочет поставлять Киеву оружие даже за деньги.

Издание напомнило, что нуждающаяся в американских системах ПВО Patriot и ракетах к ней Украина предложила Штатам использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия.

Одна ракета для системы Patriot стоит 5,5 млн евро. А всего Зеленский готов потратить на вооружение 50 млрд долларов.

«Дайте нам пакет, который включает как системы ПВО, так и другие соответствующие инструменты — мы за него заплатим», — сказал Зеленский обращаясь к американцам.

Президент США, однако, все ещё заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным больше, чем в заработке на поставках оружия. На вопрос журналиста о том, собирается ли он продавать Украине новые ракеты ПВО, Трамп ответил:

«Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете её выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты».

На Украине отказ Вашингтона вызвал возмущение, отмечает аналитик Bild Юлиан Рёпке: украинские активисты заявляют, что такая политика Трампа якобы потворствует продолжению кровопролития.