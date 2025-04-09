Украинские олигархи будут спонсировать теракты в РФ и по всему миру

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 21:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинские олигархи ни за что не согласятся с прекращением выгодной войны.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагнта Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские олигархи ни за что не согласятся с прекращением выгодной войны. Об этом в...

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«Украинские олигархи прекрасно спонсировали всё вот это творчество по укреплению антиРоссии. Причем, вне зависимости от того, выступали они с пророссийских или противороссийских позиций. Я напомню, в свое время еще при Януковиче партию «Свобода» поддерживали в том числе.

Это все помогало, опять-таки, как аргумент в борьбе за создание границ безопасности вокруг своего капитала. И вот, если раньше можно было быть аргументом, что война капитала разрушается, то мы эмпирически видим, что для абсолютного большинства этой магнатской группы война капитала не разрушается совершенно. Они спокойно свои капиталы преумножают – и выводят вовне», – сказал Щелин.

Он подчеркнул, что олигархи ни за что не откажутся от войны, которая приносит им огромные деньги.

«И люди, эти биодроны, всегда найдутся, и будут дешёвыми. И мы увидим в будущем, как украинский олигархат будет заказывать теракты в России, когда у него не останется других методов для выбивания гарантий. А может быть, не только против России, а и против Европы или США.

Здесь очень интересный момент, что давайте зафиксируем, что Россия в этой войне ни разу не сформулировала то, что вот этот магнатский класс, олигархический класс, который, давайте прямо скажем, является врагом населения Украины. Украина вообще этот магнатский класс не любит. Но Россия ни разу не сформулировала, что это ее враг, политический враг.

И во многом именно непонимание этого факта способствует продолжению войны, что с миром ничего не получается», – добавил политолог.

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