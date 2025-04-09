Украинские олигархи будут спонсировать теракты в РФ и по всему миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские олигархи ни за что не согласятся с прекращением выгодной войны.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагнта Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинские олигархи прекрасно спонсировали всё вот это творчество по укреплению антиРоссии. Причем, вне зависимости от того, выступали они с пророссийских или противороссийских позиций. Я напомню, в свое время еще при Януковиче партию «Свобода» поддерживали в том числе. Это все помогало, опять-таки, как аргумент в борьбе за создание границ безопасности вокруг своего капитала. И вот, если раньше можно было быть аргументом, что война капитала разрушается, то мы эмпирически видим, что для абсолютного большинства этой магнатской группы война капитала не разрушается совершенно. Они спокойно свои капиталы преумножают – и выводят вовне», – сказал Щелин.

Он подчеркнул, что олигархи ни за что не откажутся от войны, которая приносит им огромные деньги.