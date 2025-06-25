Украинцы должны умирать, чтобы Россия не двинулась на Балтику — американский генерал

Елена Острякова.  
25.06.2025 14:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США и НАТО нужно обращать особое внимание на регион Балтики.

Об этом глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и НАТО нужно обращать особое внимание на регион Балтики. Об этом глава Европейского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что следует, особенно учитывая, что российская военная экономика продолжает работать. Если добиться прекращения огня в Украине, у России будет гораздо больше войск, которые она сможет перебросить в этот регион, и это будет представлять угрозу с военной точки зрения, на которую нам придется обратить пристальное внимание», – сказал Гринкевич.

Пока война на Балтике не началась, он предлагает укреплять Украину, чтобы она оттягивала силы.

«Украинцы проделали невероятную работу по обороне. Они вынуждают русских продвигаться вперед очень медленно и с огромными потерями. Я думаю, что мы должны продолжать поддерживать их, чтобы они могли так хорошо сражаться», – добавил генерал.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить