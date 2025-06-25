Украинцы должны умирать, чтобы Россия не двинулась на Балтику — американский генерал

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США и НАТО нужно обращать особое внимание на регион Балтики.

Об этом глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что следует, особенно учитывая, что российская военная экономика продолжает работать. Если добиться прекращения огня в Украине, у России будет гораздо больше войск, которые она сможет перебросить в этот регион, и это будет представлять угрозу с военной точки зрения, на которую нам придется обратить пристальное внимание», – сказал Гринкевич.

Пока война на Балтике не началась, он предлагает укреплять Украину, чтобы она оттягивала силы.