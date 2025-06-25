Украинцы должны умирать, чтобы Россия не двинулась на Балтику — американский генерал
США и НАТО нужно обращать особое внимание на регион Балтики.
Об этом глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич во время слушаний в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что следует, особенно учитывая, что российская военная экономика продолжает работать. Если добиться прекращения огня в Украине, у России будет гораздо больше войск, которые она сможет перебросить в этот регион, и это будет представлять угрозу с военной точки зрения, на которую нам придется обратить пристальное внимание», – сказал Гринкевич.
Пока война на Балтике не началась, он предлагает укреплять Украину, чтобы она оттягивала силы.
«Украинцы проделали невероятную работу по обороне. Они вынуждают русских продвигаться вперед очень медленно и с огромными потерями. Я думаю, что мы должны продолжать поддерживать их, чтобы они могли так хорошо сражаться», – добавил генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: