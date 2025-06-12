Украине стало сложнее изображать из себя «жертву агрессии» – мировое сообщество им уже не верит.

Об этом на своём канале заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эскалацию войны осуществляет не только оккупант. После Курска и после «Паутины» Украина становится эскалирующей стороной. Ну, то есть, если лепятся переговоры – идет эскалация. Если не устраивают позиции – идет эскалация.

Идет эскалация от жертвы. Защитная эскалация, безусловно. Оборонительная эскалация, но и атакующая в то же время. Еще и плюс на территории врагов. То есть теперь уже мир не оперирует понятием «вероломный агрессор» и «бедная жертва, которой надо помочь». Теперь это уже две стороны, которые играют во взаимную эскалацию. Причем играют почти на равных. И, следовательно, терминология Трампа верна. Он говорит про «две стороны». Это его фишка. Потому что мы выпрямились, мы расправили крылья, мы можем даже уже совершать атаки на врага с территории врага», – жаловался Дроздов.