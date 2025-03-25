Собственный народ для Зеленского оказался страшнее России

Расширение полномочий на насилие полиции и Нацгвардии свидетельствует, что киевские власти готовятся к серьёзным столкновениям с населением.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский общественный деятель, бывший судья Киевского райсуда Харькова Денис Невядомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Легитимной целью Майдана, кроме экономических требований, там, ассоциации с ЕС, было и препятствование диктатуре. Мы помним, что наибольшее кровопролитие произошло после того, как проголосовали «диктаторский закон». Скажу как юрист, те «диктаторские законы» и рядом не стоят с теми законами, которые приняла нынешняя власть, нынешний парламент и подписаны президентом. В ту же копилочку ложится новость и о том, что Украина усиливает пограничные войска», – сказал Невядомский.

Ведущий согласился с собеседником и добавил, что для того, чтобы следить за тем, кто будет убегать с Украины, на границе уже усилили личный состав, подвезли вооружения и дроны, которые так нужны фронту.