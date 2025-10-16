«Ситуация представляется ужасной»: украинцы взвыли от новой тактики российских ударов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия извлекла уроки из прежних ударов по украинкой энергетике, сделав их более эффективными.

Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В публикации отмечается, украинцы сегодня в бытовом плане лучше готовы к отключениям света, но автор жалуется, что «враг тоже совершенствовался».

«Во-первых, изменял технические характеристики средств поражения мирных украинских городов и сел: российские баллистические ракеты стали менее уязвимыми для Patriot и других западных систем ПРО, двигаясь по квазибаллистической траектории, появились быстрые реактивные БПЛА, а «шахеды» и «герани» начали летать выше и дольше, лучше маневрируя. Поэтому эффективность наших мобильных групп ПВО также значительно снизилась. А промежуточного звена — систем, способных поражать БПЛА на средних и больших высотах без использования дорогих и дефицитных ПРО-ракет, не хватает, дроны-перехватчики также в надлежащих количествах еще не производятся», – говорится в статье.

Кроме того, указывается, что ВС РФ изменили тактику своих атак. Если ранее удары концентрировались на объектах генерации и крупных подстанциях одновременно в разных регионах, то сейчас же последовательно наносятся по энергоинфраструктуре в одном, двух или трех регионах.

«В 2022–2023 годах удары по энергетике были не менее мощными, чем сейчас. Но тогда враг бил рассредоточено, по всей энергосистеме одновременно. Сейчас же концентрируется на конкретных территориях, уже были очень мощные системные атаки на восточные, северо-восточные регионы — удары по Днепропетровщине, Черниговщине, Сумщине. Поэтому кое-где ситуация и представляется ужасной», —пожаловался изданию глава киевского Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

На проблемы с защитой энергообъектов указывает и глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.