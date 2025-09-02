Русские создали мощный центр инноваций в сфере БПЛА – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.09.2025 16:14
  (Мск) , Киев
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока Украина пытается запустить свои Силы беспилотных систем, Россия создала мощный центр инноваций в сфере БПЛА, тестирует наработки прямо на поле боя и оперативно передает в войска.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня россияне, не хочу их как бы там хвалить, но они создали очень мощный организм, назвали его «Рубикон». Это по факту гражданская история, которая стала условно похожей на ЧВК. Это поддержал их Роскосмос.

Они создали крутейший организм, они его масштабируют, думаю, скоро это будет корпус, и это очень большая проблема для нас.

Что они делают? Они собирают все новейшие технологии по БПЛА, тестят их в реальном боевом режиме и потом раздают остальным бойцам. Такой хаб они создали.

Почему мы такого еще не создали, я не понимаю. У нас есть силы беспилотных систем, но они так не работают эффективно, как «Рубикон»…

А в это время все русские кидают на централизацию. Они учатся у нас, они берут технологии у того же Китая, Северной Кореи, у Ирана, они все это модернизируют, начинают работать на серьезном государственном уровне.

А у нас до сих пор, к сожалению, нет такого нормального единого центра инноваций», – жалуется Ярославский.

