«Русские почти окружили Славянск и Краматорск» – штабист «Азова»
Командование российской армии мыслит стратегически – на год-два вперед, тогда в ВСУ такого нет и близко.
Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник запрещенного в РФ подразделения «Азов» Богдан Кротевич, успевший побывать в российском плену после капитуляции в Мариуполе, а не так давно и вовсе уволившийся из армии.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Отвечая на вопрос, стали ли русские лучше воевать, он заметил, что ему нравится их стратегическое видение.
«Мы говорим, что у них безлим по людям, и это факт – это навсегда должны понять все наши генералы: что в России люди никогда не закончатся. Я абсолютный противник идеи, что если мы просто будем убивать больше русских, чем они будут убивать нас, мы победим. Нет, никогда мы не победим так», – сказал Кротевич.
По его словам, с тем огромным ресурсом, который русские имеют, «они выбирают стратегические направления наступления».
«И сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления – это Добропольское и, я считаю, что они решили по серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. И выглядит так, что огневым контролем они почти их окружили. То есть, конечно, они не захватили территорию, но мы знаем, что трасса Изюм – Славянск уже не проездная. И они постепенно это все закрывают», – сокрушается нацист.
У него поинтересовались, чему можно поучиться у русских.
«Наверное, это стоит спрашивать у тех, кто сейчас принимает непосредственное участие в боевых действиях. Но мы можем поучиться думать наперед. Мы же вообще не думаем наперед. Недавно пришел к мысли, что у нас исключительно реакционное поведение как на фронте, так и в целом. То есть мы реагируем. Мы хотим сделать что-то здесь и сейчас, у нас здесь и сейчас победа, а завтра мы с удивлением смотрим, что у нас уничтожили часть газодобычи.
Мы здесь и сейчас захватываем какое-то село или проводим контрнаступление, а завтра мы: «О Боже, у нас люди закончились, а у нас пехоты нет». Это все можно предусмотреть. Но никто этого не делает. То есть единственное, чему мы можем поучиться – воевать не только сегодня, а предвидеть, как воевать, на год, на два вперед», – подытожил Кротевич.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: