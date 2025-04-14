Режиссёр-русофоб не понимает, почему одесситы не хотят умереть – с мовой, гимном и скаканием

Елена Острякова.  
14.04.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Оправдавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов режиссер-иноагент Виталий Манский поражен одесситами, которые осуждают ТЦК и не хотят погибать на фронте.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оправдавший массовое убийство в одесском Доме профсоюзов режиссер-иноагент Виталий Манский поражен одесситами, которые осуждают...

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«Я сейчас был в Одессе и обратил внимание, что мне видимое большинство становится на сторону тех, кто против ТЦК – украинских военкоматов, которые получают задание находить людей, которые уклоняются от армии. С этой целью проводятся определенные действия: перекрываются в час пик дороги, проверяются документы, – такая не очень популярная и неблагодарная работа.

Я пытался откровенно говорить со своими близкими людьми и задавать вот этот самый простой фундаментальный вопрос. Я никогда не получаю прямого ответа. Вопрос: а кто будет защищать Украину, если ты и такие, как ты, хотят воспользоваться своим правом не идти с оружием в руках защищать страну. Никто не отвечает прямо. Говорят, что коррупция в ТЦК, нет порядка в армии. Всегда какие-то косвенные ответы на весьма очевидные прямые вопросы», – рассуждал подонок.

При этом он воспевает культ смерти в своем родном Львове. Там осквернили монумент на Марсовом поле, эксгумировав тела жертв Первой мировой войны и воинов Красной Армии и превратив это место в самом центре города в кладбище ВСУ.

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