«Рембазы пылают огнем»: подразделения обеспечения ВСУ бегут с линии фронта

С каждым днем обеспечение передовых подразделений ВСУ становится все сложнее.

Об этом в материале на основе бесед с бойцами ВСУ пишет антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из-за активности российской авиации и дронов примерно с конца весны – начала лета этого года подразделения обеспечения украинской армии начали отодвигаться подальше от ЛБС. О первом таком случае УП узнала при трагических обстоятельствах. В конце апреля мы направлялись на работу с военными и стали свидетелями очередной бомбардировки Дружковки. От прилета российских КАБов высоким пламенем пылала автобаза одной из механизированных бригад. На следующий день удар по этой базе повторился. По решению вышестоящего начальника, все подразделения обеспечения должны были отодвинуться от ЛБС на 40–50 километров», – говорится в статье.

В итоге такое решение приводит к тому, что в условиях и так ограниченных ресурсов, особенно топлива, «плечо логистики становится длиннее и сложнее».

«Раньше, чтобы набрать несколько тонн топлива, я тратил 40 литров и пару часов. Теперь – 300 литров и почти сутки», – отмечает один из командиров обеспечения.

Побывав недавно на линии фронта, авторы материала приходят к выводу, что даже без упомянутых выше ударов КАБов тылы неизменно мигрировали бы подальше от ЛБС.

«Российские FPV заполонили все на глубину 10–15 километров и начали прицельно выбивать машины, идущие по ключевым дорогам. Все обеспечение стало чрезвычайно рискованным. Вместе с подразделениями обеспечения подальше от ЛБС начали искать жилье и сами военные. Так теперь часть военнослужащих, которые воюют в Донецкой области, живут на Харьковщине и Днепропетровщине. Это существенно удлиняет время, чтобы добраться на позиции», – описывает еще одну проблему издание.

Подводя итоги, авторы явно критикуют военно-политическое руководство.