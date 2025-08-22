Подельника Зеленского поставили в тупик вопросом о Нобелевской премии для Трампа
Украина может выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся добиться мира, но не на условиях России.
Об этом в эфире видеоблога латвийского портала Delfi заявил советник украинского диктатора Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
Ведущий поинтересовался, заметив, что это не сарказм, рассматривает ли Украина такой вариант. Чиновник ответил уклончиво, но категорические такое развитие событий не исключил.
«А я не готов сказать, рассматривается или нет. Я всё-таки не являюсь лицом, которое уполномочено такие вещи комментировать. И, соответственно, если мы придём к миру, наверное, можно, в этом направлении смотреть, но для этого надо прийти к справедливому миру», – рассуждал Подоляк.
При этом он добавил, что мир не должен быть «в рамках российского сценария».
«Поэтому я не готов сейчас говорить о Нобелевской премии. Я вообще считаю, что пошагово надо двигаться. Сначала решение действительно одной из самых страшных трагедий XXI века, окончание войны, которую неспровоцированно ведёт Россия против Украины, а дальше уже в следующие политические решения или номинантные решения в данном случае. Но опять же это не мне, наверное, решать», – добавил Подоляк, явно обескураженный поставившим его в неудобное положение вопросом.
