«Обойдёмся без разведданных от какого-то чучела из Белого дома» – в Киеве злая истерика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решительное «нет» Киева против слитых в западные СМИ 28 пунктов «мирного плана» будет иметь вес только при поддержке «европейских партнёров».

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский эксперт-международник, председатель ВОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эту капитуляцию ни Европа, ни Украина не будет обсуждать, считаем это провокацией, это позорит Европу, Украину и, в первую очередь, это позорит сам Белый дом и его хозяина – временного и случайного. И мы на это не должны идти, и мы это должны вместе сказать! Если это скажут совместно, это будет иметь вес, если Украина сама откажется, то, конечно, все это будут использовать против Украины, в первую очередь, Кремль»: «вот видите, Украина не хочет вести мирные переговоры». И нам плевать, что какое-то случайное чучело в Белом доме как-то иначе смотрит на наши национальные интересы! Нам должно быть плевать на это!» – верещал Романюк.

Он добавил, что «трампизм ничем не отличается от путинизма».