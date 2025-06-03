На Украине продукты питания подорожали на 267%
За прошедший год продукты питания на Украине подорожали в полтора, а некоторые и в два с половиной раза, потому что вместо агросектора Зеленский вкладывается в свой пиар.
Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зеленского, мечтающий вернуться к бюджетной кормушке и изображающий «оппозиционера» экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С апреля 24 по апрель 25 поменялись цены: гречка выросла на 44%, яйца выросли на 73%, масло сливочное – 32%, масло подсолнечника – 40%, яблоки – 61%, сахар – 10,5%; и есть два рекордсмена: морковь – 205%, и капуста – 267%.
И это конкретный результат работы украинского правительства, которое не помогает аграриям, сняли средства с разминирования полей и перевели на «Вовину тысячу», – сказал Разумков.
Он возмутился, что команда Зеленского провалила переговоры с ЕС, что закрывает для Украины так называемый «экономический безвиз».
«Годовая квота [поставок в ЕС] кукурузы снизится в 7,2 раза. Если сегодня это 4,7 миллиона тонн, то будет 650 тысяч. Это для аграриев. Это показатель, который ударит по экономке.
Мясо птицы: падение с 57 тысяч до 40 тысяч тонн, то есть почти в 1,5 раза. Падение на сахар: 109 тысяч до 40 тысяч тонн, в 2,7 раза.
И вам для понимания, мы все много рассказываем, как надо помогать украинскому бюджету, которому уже не хватает денег на наших с вами защитников, на пенсионеров, на студентов, на врачей, на учителей, на многие категории», – картинно переживал Разумков.
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