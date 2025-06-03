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За прошедший год продукты питания на Украине подорожали в полтора, а некоторые и в два с половиной раза, потому что вместо агросектора Зеленский вкладывается в свой пиар.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зеленского, мечтающий вернуться к бюджетной кормушке и изображающий «оппозиционера» экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С апреля 24 по апрель 25 поменялись цены: гречка выросла на 44%, яйца выросли на 73%, масло сливочное – 32%, масло подсолнечника – 40%, яблоки – 61%, сахар – 10,5%; и есть два рекордсмена: морковь – 205%, и капуста – 267%. И это конкретный результат работы украинского правительства, которое не помогает аграриям, сняли средства с разминирования полей и перевели на «Вовину тысячу», – сказал Разумков.

Он возмутился, что команда Зеленского провалила переговоры с ЕС, что закрывает для Украины так называемый «экономический безвиз».