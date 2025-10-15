Мы оказались не готовы. Россия будет нас уничтожать – украинский эксперт

У России есть накопленный ресурс беспилотников и ракет, но она пока не применяет его, заняв выжидательную позицию.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

