Modern Diplomacy: Война на Украине может продлиться десятилетия
Следствием упорства киевской верхушке и покровительствующих ей элит Евросоюза может стать затягивание боевых действий на десятилетия.
Об этом пишет Modern Diplomacy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война продолжается, и видимого финала не видно. Россия ждёт краха Украины. Украина мечтает о гарантиях НАТО. Европа молит об американской защите. Вашингтон следит за Китаем… Если ситуация не изменится, украинская трагедия останется незаживающей раной в сердце Европы — на долгие годы, а может быть, и десятилетия», – говорится в публикации.
Авторы признают, что Россия не спешит.
«Европа понимает, что не сможет поддерживать Украину без американской поддержки. Отсюда неловкое преклонение перед президентом Трампом… Европейцы не могут сражаться без Вашингтона и не осмеливаются воевать способами, которые рискуют спровоцировать прямую войну с ядерной Россией.
У Москвы, напротив, мало стимулов спешить. Кремль делает ставку на то, что Украина, обескровленная демографическими проблемами и усталостью от войны, в конечном итоге рухнет, как Германия в 1918 году после четырёх лет изнурительной войны. Поэтому Россия сохраняет видимость дипломатии, выдвигая условия, которые, как она знает, Киев принять не может», – отмечают авторы.
Издание называет «кошмаром для Украины» возможную сделку США и России о разделе сфер влияния.
«Для Украины кошмар — это Ялта: соглашение, которое снова отдаёт её в сферу влияния России. Территориальные уступки не станут концом истории. Требования нейтралитета, разоружения и «денацификации» подорвут суверенитет и независимость. Именно поэтому Киев настаивает на гарантиях в стиле НАТО — фактически на членстве в НАТО «за кулисами». Москва, развязавшая эту войну во многом для того, чтобы помешать украинским амбициям вступить в НАТО, никогда не согласится».
