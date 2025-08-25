Modern Diplomacy: Война на Украине может продлиться десятилетия

Следствием упорства киевской верхушке и покровительствующих ей элит Евросоюза может стать затягивание боевых действий на десятилетия.

Об этом пишет Modern Diplomacy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война продолжается, и видимого финала не видно. Россия ждёт краха Украины. Украина мечтает о гарантиях НАТО. Европа молит об американской защите. Вашингтон следит за Китаем… Если ситуация не изменится, украинская трагедия останется незаживающей раной в сердце Европы — на долгие годы, а может быть, и десятилетия», – говорится в публикации.

Авторы признают, что Россия не спешит.

«Европа понимает, что не сможет поддерживать Украину без американской поддержки. Отсюда неловкое преклонение перед президентом Трампом… Европейцы не могут сражаться без Вашингтона и не осмеливаются воевать способами, которые рискуют спровоцировать прямую войну с ядерной Россией.

У Москвы, напротив, мало стимулов спешить. Кремль делает ставку на то, что Украина, обескровленная демографическими проблемами и усталостью от войны, в конечном итоге рухнет, как Германия в 1918 году после четырёх лет изнурительной войны. Поэтому Россия сохраняет видимость дипломатии, выдвигая условия, которые, как она знает, Киев принять не может», – отмечают авторы.