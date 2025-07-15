Грузинский эксперт – азербайджанцам: «Мы до 2008 тоже неразумно истерили по НАТО»

Максим Столяров.  
15.07.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Вооруженные силы, Грузия, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Россия будет держать Иран гораздо крепче, чем Сирию – и не допустит сдачу своих интересов в вопросе присутствия НАТО в Азербайджане.

Об этом на канале норвежского политолога Глена Дизена заявил находящийся в США грузинский аналитик по международным делам Лаша Касрадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет держать Иран гораздо крепче, чем Сирию – и не допустит сдачу своих...

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«Я считаю, что Зангезурский коридор – это самый важный стратегический и геоэкономический актив или потенциальный актив, которым располагают Азербайджан и Турция. Если мы обратимся к заявлениям представителей внешнеполитической элиты Ирана о том, насколько важен Зангезурский коридор, мы увидим, что здесь назревает конфликт с Турцией.

И учитывая, что Россия потеряла Сирию, я думаю, что теперь она будет держаться за Иран гораздо крепче, чем это было возможно с Сирией. Потому эта игра далека до завершения.

Мне кажется, все начинают забегать вперёд, это беспокоит, начинает нарастать возбуждение. И это отсылает к периоду до 2008 года, когда в Грузии царила истерия, что вот-вот НАТО придёт, вытащит её из Южного Кавказа и сделает членом альянса. А потом была речь Путина в Бухаресте… и дальше всё пошло своим чередом», – напомнил грузин.

«Даже если Россия перегружена и имеет стратегические обязательства перед такой страной, как Китай, это вовсе не означает, что она утратит контроль над Арменией, или что Москва согласится с любыми глупыми разговорами о присутствии войск НАТО в Азербайджане. Я считаю, это очень опасный путь и крайне неразумная политика – не то что реализовывать, но даже верить в неё», – предупредил Касрадзе.

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