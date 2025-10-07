Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжают опасаться последствий неутешительных для глобалистов и их киевской клиентелы итогов парламентских выборов в Чехии.

Напомним, что победу, набрав почти 25%, одержала партия ANO, возглавляемая экс-премьером Андреем Бабишем, который считается менее склонным к поддержке киевского режима.

Но в Киеве куда больше опасаются, что в коалицию с этой силой войдет партия SPD, которая требует снять украинские флаги с государственных учреждений в Чехии. Кроме того, потенциальным союзником Бабиша может стать партия Motoristе, с которой у Украины тоже могут быть проблемы.

«Если SPD готово к коалиции с ANO, то Motoristе еще не решили, какую сторону выбрать. И в ситуации, когда у противостоящих сторон почти равное количество голосов, позиция Motoristé становится ключевой для формирования нового правительства. С одной стороны, они евроскептики, критикующие ЕС за климатическую политику. С другой — они позиционируют себя как сторонники жесткой бюджетной дисциплины, в то время как Бабиш обещал отойти от режима жесткой экономии. После объявления итогов голосования представитель Motoristе Матей Грегор заявил, что «мы будем поддерживать только то правительство, в котором сами будем присутствовать». Для Киева же важно то, что на партию сильное влияние имеет бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он известен тем, что считает не Кремль, а западные страны виновными в начале войны в Украине», – описывает проблему киевское издание «Зеркало недели».

При этом в материале признается, что триумф Бабиша появился не на пустом месте.

«Играя на усталости чехов от российско-украинской войны, он еще во время избирательной кампании пообещал отменить координируемую Прагой «снарядную инициативу», которая помогает поставлять нашей стране артиллерийские боеприпасы», – пишет издание.

«Возможно, Прага и не сделает резкий разворот в своей политике в отношении Киева, но украинцам следует готовиться к тому, что Чехия может отвернуться от безусловной поддержки нашей страны», – опасается «ЗН».

С тревогой отмечается, что в прошлом году ANO совместно с венгерской партией «Фидеш», французским «Национальным объединением» и австрийской Партией свободы создали в Европарламенте группу «Патриоты за Европу».

Эти правые партии известны трезвым отношением к Москве. Сама же группа добивается большего суверенитета для стран-членов ЕС, поддерживает введение более жестких мер против нелегальной иммиграции и пересмотр Зеленого пакта для Европы.

«В ближайшие недели станет ясно, сможет ли Андрей Бабиш договориться с потенциальными союзниками, и какой курс изберет новое правительство Чехии. Да и вообще станет ли Бабиш премьер-министром. Но уже сейчас очевидно: влияние евроскептических и популистских сил в Европе усиливается, что создает благоприятную почву для Москвы, играющей на внутренних разногласиях Евросоюза. И это станет очередным испытанием для сплоченности ЕС. Особенно в вопросе поддержки Украины», – резюмирует «ЗН».

А тем временем большинство чехов поддерживает создание коалиции, в которую войдут АNO, Motoristе и SPD. Это показывает опрос социологической компании NMS, результаты которого публикует чешский портал Novinky. Так, 52% опрошенных поддержали создание такой коалиции.