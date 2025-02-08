Айк Айвазян: Абхазии нужен закон об иноагентах. Турция стремится укрепить влияние

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Деструктивные силы в Абхазии, устроившие массовые беспорядки в ноябре прошлого года, не желают смириться и способны вновь по указанию извне взорвать ситуацию. Особо опасный период связан с предстоящими внеочередными президентскими выборами, которые состоятся через неделю, так как есть вероятность, что оппозиция откажется признавать результаты.

Об этих угрозах корреспондент «ПолитНавигатора» поговорил с экспертом по Южному Кавказу и координатором Антинацистского фронта Армении Айком Айвазяном.

ПолитНавигатор: 15 февраля в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы, которые стали результатом ноябрьского политического кризиса в республике. Сейчас основная конкурентная борьба развернулась между и.о. президента Бадрой Гунба, поддержанного Москвой, и Адгуром Ардзинба, поддерживаемого оппозицией. Каковы, по вашему мнению, шансы сторон на победу?

А.А: По правилам жанра, когда т.н. оппозиция добивается отставки президента, то, как правило, это делается для непризнания результатов после досрочных выборов. Если оппозиция знает, что у действующего президента или его соратника есть поддержка большинства народа, то зачем требовать отставки и проведения досрочных выборов, если не ради дестабилизации ситуации после выборов? Или же есть силы извне, которые дают обещание оппозиции помочь им победить.

Согласно соцопросам, Гунба на данный момент лидирует. Возникает вопрос: признает ли оппозиция результаты выборов, если Гунба победит?

И, если дестабилизация невыгодна России, значит, она выгодна ее противникам, в частности США.

ПН: В декабре прошлого года оппозиционные движения добились от депутатов парламента срыва ратификации соглашения об инвестициях России в Абхазии. Удастся ли новому главе республики пересмотреть это решение, если депутаты останутся прежними?

А.А: Обычно, уличные протесты являются всего лишь ширмой для процессов, происходящих за кулисами. Очевидно, что несколько сот человек, при наличии у властей силовых структур, не могут заставить органы власти принимать угодные им решения. Значит, одновременно с протестами на власть было давление извне.

Все будет зависеть от расстановки сил. Если и.о. президента победит с маленьким отрывом и при не очень высокой явке, то вряд ли сможет добиться принятия этого решения. Для того, чтобы протолкнуть его, ему нужна большая поддержка народа, т.е. высокая явка и победа с большим отрывом.

ПН: Примечательно, что Адгур Ардзинба который был с 2015 года министром экономики, а с декабря 2019 года – вице-премьером в команде бывшего президента Рауля Хаджимбы, не только разрешил осуществлять майнинг криптовалют, что создало условия для энергетического кризиса, но и, оказывается, готовил сам проект этого инвестиционного соглашения с Россией. Как такое могло произойти, что один из авторов документа потом выступал с требованием отказа от его подписания?

А.А: А, может, его тогда назначили заниматься этим, чтобы в решающий момент провалить дело? Ведь никто толком не смог объяснить каким образом российские инвестиции могли помешать Абхазии. Видимо, российский капитал мог помочь Абхазии поднять уровень независимости страны, но игрокам извне это было невыгодно.

Есть информация, что в протестах активно принимали участие члены организаций, финансируемых Западом. Кроме того, Запад контролирует большинство информационных потоков и в состоянии вести общественное мнение в нужном ему направлении. Плюс среди протестующих обычно бывают люди, которые организовывают и направляют действия толпы. Спонтанно это никогда не происходит.

ПН: Один из деятелей протестующих Леван Микаа и не скрывает своих протурецких взглядов, а ряд НПО, связанные с оппозицией, также получали гранты из Анкары.

А.А: В Турции находится крупнейшая абхазская диаспора, состоящая из потомков абхазов, насильственно переселённых после Кавказской войны XIX века. По различным оценкам, в Турции проживает около 500 тысяч абхазов.

Турция использует подконтрольные организации тюркоязычных народов Абхазии, национальные фонды и богословские школы на её территории, стремясь укрепить своё влияние среди мусульманского населения страны. К тому же, сильные позиции в Абхазии занимает турецкий капитал.

Несмотря на то, что Турция стремится вести собственную игру, но не стоит забывать, что Турция член НАТО и обслуживает его интересы.

ПН: Как же стабилизировать ситуацию в Абхазии?

А.А: В первую очередь необходимо укрепление суверенитета через ряд законов. Это принятие закона об иностранных агентах, недопущение вмешательства извне во внутренние дела страны, Народ сам должен решать свою судьбу.