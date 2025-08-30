Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Начало нового учебного года в Укрорейхе, похоже, ознаменуется беспрецедентным всплеском антироссийского зомбирования в системе образования. Особенно начального и среднего. Потому как именно на младший и средний школьный возраст еще с весны нацелился Зе-агитпроп с идеей превратить малолеток в отмороженный югенд.

Оболванивание пойдет по старым и новым лекалам. Старые – уроки ура-патриотизма, извращение истории страны и Великой Отечественной войны, перформансы на тему «подвигов» ВСУ и прочая галиматья. А «инновации» – новые предметы с упором на активное заражение людоедским бредом всех учащихся, вплоть до самых маленьких.

За образец берут памятный YouTube-ролик 10-летней давности, где бухой папаша-бандеровец учит 5-летнюю дочку «резать русню». Теперь такой «полезный опыт» планируют широко насаждать. Вот, к примеру, какие листовки распространяют в соцсетях админы школьных каналов с приписками, что это уже якобы малюют первоклашки. Хотя те сами пока вообще-то и букв писать не умеют. Но взрослые вурдалаки, видимо, рассчитывают, что так быстро научат их «грамоте» ненависти ко всему русскому и поклонению гитлеровским кумирам.



Недавно призвал готовить убийц из малышей некий Швайка, экс-депутат Верховной рады (тягнибоковская «Свобода»). Сейчас он замначальника центра рекрутинга ТрО. И вот чего изрекает:

«Ранняя милитаризация поможет сколотить монолитную украинскую нацию, которая точно знает, что цена ее существования – это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны».

Мол, украинцы будут «готовиться к любому нашествию ради памяти погибших бойцов ВСУ». Его «однодумци» требуют снизить призывной возраст до 14 лет, как в Африке. И дело, судя по всему, к тому идет.

Практически в унисон со Швайко прокаркал и начотдела политики нацсопротивления минобороны Хорт. Похвалился, что вводятся новые предметы: «Защита Украины» (школы) и «Основы национального сопротивления» (вузы). С проживанием парней и девушек в военных лагерях, участием в военных играх «Сокол» и «Джура» и обучением «основам выживания и дисциплины». По 6 часов в день. Программа: рукопашный бой, оружие, взрывные, радиационные и химические угрозы и т.п.

И добавил, что детей будут готовить к этому «нацсопротивлению» с 14 лет. Но это пока. Вообще генеральный курс взят на дошколят.

Вот что говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший преподаватель российской словесности Иннокентий:

«Власть затеяла тотальное переформатирование сознания населения на террор. На десятилетия вперед. 1 сентября можно считать началом нового этапа расчеловечивания самых юных украинцев. Уроки мира, которые когда-то проводились в первый день занятий, напрочь забыты. На смену им пришли уроки убийств…».

Еще одно звено – открытие во всех регионах филиалов киевского т.н. «Центра нацсопротивления». Там и стар, и млад обучаются диверсионной деятельности и терроризму по программе ЦРУ «Resistance». Местные администрации уже рапортуют об успехах. Например, Харьковская отчиталась, что набрала 400 человек – в основном, женщин из коммунальной сферы. И коммунальщицы получили дипломы душегубов.