«Зеленский – в ауте. Путин и Трамп в Будапеште будут делить Европу» – украинский политолог

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не сулит ничего хорошего для бандеровской Украины, начиная с того, что именно американская сторона выбрала местом переговоров Будапешт.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будапешт – место было определено Трампом, а он прекрасно понимал, какие документы в 94 году подписывались в Будапеште, и чем это всё закончилось для Украины, в первую очередь. То, что будет обговариваться в Будапеште – я даже боюсь сегодня предвосхищать события… Несомненно не в полном объёме, за одну встречу нельзя обговорить, но в Будапеште будут обозначены те точки, по которым в дальнейшем Россия и США могут говорить. О сферах влияния, торгово-экономических сферах влияния, разделе Европы. Однозначно. И в этот раздел, конечно, входит большой вопрос по Украине. Раздел между США и Россией. А вы думаете, США, подписав эти бумажки у нынешней премьерки-красотки, так себе оставят всё это? А деньжонки, которые они вбухали в Украину сотнями миллиардов – это всё забыть? Нет, США будут бороться за сферы влияния, в том числе, на Украине. Но в какой степени им это удастся, это вопрос большого будущего», – рассуждал Дудкин.

Также он скептически прокомментировал шум в прессе о возможности Зеленского каким-то образом поучаствовать в саммите.