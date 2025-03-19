Зеленский ответил Путину ударом по российскому НПЗ
ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине (Краснодарский край).
Об этом сообщают российские тг-каналы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине в Краснодарском крае, прозвучало не меньше 3 взрывов. На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части сбитого дрона», – пишет специализирующийся на происшествиях паблик MASH.
В свою очередь тг-канал SHOT отмечает, что повреждения получила нефтеперекачивающая станция «Кавказская», работа которой приостановлена.
«Из-за падения обломков сбитого беспилотника повреждения получил трубопровод между резервуарами, возник пожар на площади около 20 квадратов. Было эвакуировано 30 сотрудников, пострадавших предварительно нет. Пункт перевалки нефти «Кавказская» — важный объект, предназначенный для транспортировки российской нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 «Кропоткин», входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума», – говорится в публикации.
Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска.
Напомним, что вчера во время телефонного разговора президентов США и РФ российский лидер согласился ввести на мораторий на взаимные удары по объектам энергетики. При этом Владимир Путин заявил, что сразу же отдал соответствующий приказ.
«Я так понимаю, это ответ Зеленского на предложение Трампа (с которым наш президент согласился и дал команду прекратить бить по энергообъектам противника). Как по мне, недальновидное решение…», – пишет военный блогер Юрий Подоляка.
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