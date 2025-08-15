Все международные институты рухнули. Мировая анархия продлится несколько десятилетий – Караганов

Максим Столяров.  
15.08.2025 22:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 229
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Попытки западных глобалистов править миром провалились.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Либеральные глобалистские элиты потерпели поражение. Ещё ведут арьергардные бои, но идея мирового правительства, которое опирается на союз ТНК, полностью провалилась.

А на сцену снова выступили национальные государства, которые являются основополагающим фактором в мировой экономике и политике», – сказал Караганов.

«Посмотрим, может быть, через 20-30 лет человечество снова дорастёт до какого-то понимания, что для решения глобальных проблем необходимо создавать новые наднациональные институты.

Но пока все наднациональные институты, практически без исключения, рушатся. Слабеет ООН и связанные с ней организации. Нам нужно думать над созданием региональных организаций, которые занимались бы в том числе и климатом. МВФ и Мировой банк – это уже прошлое», – добавил он.

