Все международные институты рухнули. Мировая анархия продлится несколько десятилетий – Караганов

Попытки западных глобалистов править миром провалились.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

А на сцену снова выступили национальные государства, которые являются основополагающим фактором в мировой экономике и политике», – сказал Караганов.

«Посмотрим, может быть, через 20-30 лет человечество снова дорастёт до какого-то понимания, что для решения глобальных проблем необходимо создавать новые наднациональные институты.

Но пока все наднациональные институты, практически без исключения, рушатся. Слабеет ООН и связанные с ней организации. Нам нужно думать над созданием региональных организаций, которые занимались бы в том числе и климатом. МВФ и Мировой банк – это уже прошлое», – добавил он.