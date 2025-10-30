Восстановим и Волчанск, и Купянск – глава Харьковской ВГА РФ
ВС РФ пытаются вести городские бои с минимальным уроном, однако ВСУ превращают в крепость каждое пригодное здание.
Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Да, конечно [эвакуация Волчанска практически не касается], потому что при первых днях, когда наши заходили в северную часть города, все желающие эвакуироваться из опасной зоны были вывезены в Белгородскую область», – сказал Ганчев.
Ведущий спросил касательно принудительной эвакуации с украинской стороны.
«Мужчин сразу же мобилизовали, работа ТЦК была через военных, полицию. То есть в ходе принудительной эвакуации они ещё пополняли свои ряды. Касательно детей – это их «генофонд», который можно пока зомбировать западной пропагандой, делать из них врагов России. Для них это тоже серьёзная категория людей.
А старики – это для них балласт, который они не сильно старались вывезти. Как правило, такая часть населения остаётся в этих населённых пунктах, и уже наша задача оказывать им поддержку и в случае необходимости эвакуировать», – ответил чиновник.
Ведущий предположил, что если в Волчанске практически нет мирных, то ВС РФ могли бы использовать более серьёзные средства поражения.
«Сказать, что совсем нет мирного населения, и можно практически всё там стирать, я не могу. Кроме того, предстоит ещё серьёзная работа по восстановлению. Я далёк от мысли, что мы эти города оставим в руинах. Глядя, какими темпами идёт восстановление новых регионов России, я верю в то, что Волчанск и Купянск будут восстановлены, я как харьковчанин на это надеюсь.
Почему такое медленное продвижение? Наши войска двигаются, стараясь меньше нанести урон. Но противник занял практически все достаточно уцелевшие дома и учреждения, и их приходится выбивать. Тем не мене, мы надеемся на минимальный урон, насколько это будет возможно для продвижения», – рассказал Ганчев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: