«Война будет завершаться очень тяжело для нас» – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Завершение конфликта на Украине будет сопровождаться эскалационными моментами, в числе которых могут быть и втягивания в боевые действия третьих сторон, и неуправляемые военные катастрофы.

Об этом на канале «Singh TV Production» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Завершаться война будет очень тяжело. Мы это видим по ходу военных событий. Планируются новые операции, формируются новые резервы, потому что воюющие исходят из того, что нужно максимально набрать силы на переговоры, аргументов. Что является само по себе опасным, потому что это инструменты эскалации, а эта эскалация несёт в себе множество рисков и случайностей. От втягивания третьих сторон, неуправляемых военных катастроф до их последствий. Я говорю простые вещи», – сказал Ермолаев.