«Война будет завершаться очень тяжело для нас» – киевский политолог
Завершение конфликта на Украине будет сопровождаться эскалационными моментами, в числе которых могут быть и втягивания в боевые действия третьих сторон, и неуправляемые военные катастрофы.
Об этом на канале «Singh TV Production» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Завершаться война будет очень тяжело. Мы это видим по ходу военных событий. Планируются новые операции, формируются новые резервы, потому что воюющие исходят из того, что нужно максимально набрать силы на переговоры, аргументов.
Что является само по себе опасным, потому что это инструменты эскалации, а эта эскалация несёт в себе множество рисков и случайностей. От втягивания третьих сторон, неуправляемых военных катастроф до их последствий. Я говорю простые вещи», – сказал Ермолаев.
«Но в любом случае, на мой взгляд, завершение войны именно в 2025 году возможно во второй половине, судя по тяжёлому ходу переговорного процесса.
И только это может быть завершением, может быть не политико-правовой, но хотя бы прекращением огня, деэскалированием, началом разведения вооружённых сил, даст возможность Украине отменить военное положение и запускать полноценный политический процесс», – размечтался укро-политолог.
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