В США начинаются «свои восьмидесятые» – полковник СВР

Максим Столяров.  
18.08.2025 22:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 508
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американский электорат разочарован ухудшением жизни – и перестаёт верить всем политикам.

Об этом на канале «Джентльмены предпочитают» заявил доцент кафедры прикладного анализа факультета политологии МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда США выйдут из этой внутренней турбулентности?», – спросил ведущий.

«Лет через десять. У них, так сказать, свои 80-е закончатся, произошел переход от Горбачева к Ельцину. Такой мямля Байден – на Трампа.

Ведь социальная динамика развивается по понятым законам. Там все понимают, что что-то не так, что страна идет не туда, но пока еще не понятно, что делать, кто виноват. Американский электорат привык жить много лучше.

И американцы, как люди нетерпеливые, практичные, они хотят быстрых перемен. Они хотят, чтобы пришел мужик – и все сделал, как было», – сказал Безруков.

«Наступает период одномандатных президентов. Потому что кто бы на мустанга ни сел, у мустанга болит живот. И все будут по одному сроку, потому что народ уже начинает разочаровываться.

Та группа людей, которая стояла горой за Трампа, начинает разбиваться на подгруппки, которые начинают его критиковать, начинают драться между собой. Ну, нормальный процесс», – добавил эксперт.

