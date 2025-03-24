В Саудовской Аравии пытаются продавить зерновую сделку. Что получит Россия?

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Сегодня в Эр-Рияде стартовали очередные российско-американские консультации по урегулированию украинского конфликта.

Российскую сторону представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил ранее, что «обольщаться не стоит», поскольку предстоит кропотливая работа, а потому пока «предстоит погрузиться в детали».

Вчера там же завершились переговоры с американцами украинской делегации, о деталях которых пока информации нет. По всей видимости, сегодня до российской стороны будут донесены предложения Киева.

«Стоит ждать продолжения диалога. С учетом большого количества деталей и нюансов мирный процесс не будет быстрым, потребуется много раундов консультаций. В грядущем раунде среди основных вопросов — параметры перемирия, возможные механизмы его верификации и повестка на последующие раунды. Кроме того, российские и американские переговорщики продолжат работать по экономическому досье — формулировать условия и формы двустороннего сотрудничества, — сказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.

Крое того, предполагается обсуждение Черноморской инициативы, позволяющей Украине безопасно безопасный экспорт зерна морем и гарантии судоходства в акватории Черного моря.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков признал, что стороны обсудят этот вопрос, но реализация требует устранения ключевых проблем — использования Украиной торговых коридоров для провоза вооружения и отсутствия процедур досмотра судов.