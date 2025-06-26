В России стесняются говорить о победе. Пора брать пример с Израиля и Ирана – Кнырик

Россия должна брать пример с ближневосточного конфликта и применять опыт информационной работы обеих сторон.

Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся история ближневосточная открыла для нас некое новое понимание информационной составляющей. Почему и Иран, и Израиль тоже победили? Это такая удивительная война, где победили все, потому что был невероятный уровень информационной дисциплины как со стороны Израиля, так и со стороны Ирана. Нигде там я не увидел ни аналитиков, которые рассуждали о неправильных действиях израильских или иранских военных, нигде я не увидел телеграм-блогеров, которые критиковали бы генштаб.

Вот этого всего там не было, и именно поэтому им удалось свое общество убедить, что они тоже победили. И к сожалению, мы вот тот опыт, который показал ближневосточный конфликт информационный, мы его должны не просто детально изучить, а научиться все-таки применять… Мы чаще всего сами себя убеждаем в том, что мы не побеждаем, что мы проигрываем, а оказывается можно чуть-чуть ракет непонятно куда и сказать я победил. Мы по факту, если сравнить эти две ситуации, мы-то правда побеждаем, но мы стесняемся об этом говорить», – заявил Кнырик.