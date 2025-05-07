В первом после ухода из Белого дома интервью Байден назвал Трампа «дураком», а Путина – «бандитом»

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BBC выдала в эфир интервью с бывшим президентом США Джозефом Байденом, которое, по словам вещателя, стало его первым интервью после ухода из Белого дома. Агентство Reuters приводит наиболее интересные моменты из этого разговора.

Среди прочего Байден заявил, что давление его преемника Дональда Трампа на Украину с целью передачи территорий России является формой «современного умиротворения», которая никогда не удовлетворит Москву.

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Байден заявил, что президент России Владимир Путин «считает Украину частью «матушки России», и любой, кто думает, что он остановится, просто дурак».

Байден не жалеет негативно окрашенных экспрессивных эпитетов в адрес Путина:

«Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит», — сказал Байден в интервью, которое транслировалось сегодня утром, и, по данным BBC, было записано в понедельник.

В интервью Байден выразил обеспокоенность тем, что «Европа потеряет уверенность в уверенности Америки и лидерстве Америки».

«Лидеры Европы «задавались вопросом: что же нам теперь делать? Можем ли мы положиться на Соединенные Штаты? Будут ли они там?» — сказал он.

Бывший президент заявил, что был встревожен февральским скандалом между Трампом, его высшими чиновниками и Владимиром Зеленским в Белом доме.