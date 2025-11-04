«Уже поздно отводить войска» – в Киеве потребовали трибунал за Красноармейский котёл
Украинское военно-политическое руководство совершило преступление, не отдав приказ войскам на отступление из Красноармейска и Мирнограда.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Покровске дистанция от зоны пуска дрона до района его применения в районе коридора настолько минимальна, что можно говорить о тотальном огневом контроле над этим коридором.
Именно поэтому командование было обязано своевременно применить решение об отступлении из Мирнограда, а за Покровск еще повоевать, пока была такая возможность. Даже не вчера, а намного раньше.
Как только противник начал просачиваться до железной дороги, и нашему командованию было очевидно, что никакого противодействия мы организовать не сможем. Ввиду того, чтобы его организовать, нужно создать превосходство в пехоте в Покровске.
Шансов на это у нас никаких, поэтому развитие событий в Покровске было очевидно», – сказал Бекренев.
«Достаточно много людей призвали командование немедленно организовать отвод войск из Покровска. Но командование глухо. Я считаю, на трибунале они за эти вещи должны ответить, потому что это не просто халатность, это преступное бездействие.
То есть, когда они обязаны отдать приказ на отвод войск, они его не совершают», – добавил он.
