Украинское военно-политическое руководство совершило преступление, не отдав приказ войскам на отступление из Красноармейска и Мирнограда.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Покровске дистанция от зоны пуска дрона до района его применения в районе коридора настолько минимальна, что можно говорить о тотальном огневом контроле над этим коридором.

Именно поэтому командование было обязано своевременно применить решение об отступлении из Мирнограда, а за Покровск еще повоевать, пока была такая возможность. Даже не вчера, а намного раньше.

Как только противник начал просачиваться до железной дороги, и нашему командованию было очевидно, что никакого противодействия мы организовать не сможем. Ввиду того, чтобы его организовать, нужно создать превосходство в пехоте в Покровске.

Шансов на это у нас никаких, поэтому развитие событий в Покровске было очевидно», – сказал Бекренев.