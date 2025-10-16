Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский панически боится, что одесситы сдадут город русским, поэтому было принято решение менять администрацию на более пробандеровскую именно таким образом, как это произошло со смещением Труханова.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зачем Зеленский на 4-м году войны решил «отжать» себе Одессу? И почему Лысак [назначен новым главой Одесской ВГА]? Местные пишут – ну, понятно, всё, «чекисты» пришли», – отметил Шелест.

«Первый аспект – это то, что Ермак прибирает к рукам крупные города и важные стратегические пункты с тем, чтобы установить собственный контроль и над бюджетной политикой, и над всеми процессами в городе и регионе. Второй момент – Зеленскому постоянно капают на уши, что одесситы в случае чего сдадут город, они ненадёжные, им нельзя верить, надо поставить какую-то жёсткую администрацию и проч. Тему, что одесситы готовы сдать город русским, если те подойдут, я слышал ещё когда я был в Украине. Слышал от людей, которые не чужды Зеленскому. Они это рассказывали – как страшилки. Ну что вы говорите? Нет, у нас точно такие данные. Это та тема, которую постоянно вкладывали в мозг Зеленскому. Но в основе лежит именно первый фактор», – сказал Бондаренко.

При этом, по его мнению, то, каким образом Киев нагибает Одессу, может ещё аукнуться.