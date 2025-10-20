Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы подтверждают, что поляки не зря все более недовольны их пребыванием в стране.

Так, на днях из Польши депортировали очередного украинца, которым оказался ранее судимый 19-летний молодой человек.

Об этом сообщает польское издание «Ведомости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«19-летний парень был выслан из Польши из-за серьезных обвинений. Ранее мужчина был судим за преступления, связанные с наркотиками. Ему запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на 5 лет», – говорится в сообщении.

Решение было принято после многочисленных случаев нарушения им законов.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками в особо крупном размере и их распространение.

Как сообщил заместитель инспектора полиции Люблина Камиль Голембёвский, несмотря на свой юный возраст, парень ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Окончательным толчком к решению о его высылке стали последующие инциденты, произошедшие 30 сентября. Гражданин Украины был задержан после применения насилия в отношении своей сожительницы и угроз совершения преступления. Женщине были причинены телесные повреждения. В связи с этим полиция обратилась в Пограничную службу с требованием вернуть мужчину в страну», – пишут «Ведомсти».

Отмечается, что проблемы с законом в Польше у него уже не первый раз.