Украина готовит России оплеуху наподобие Харькова и Херсона образца осени 22-го, – эксперт

Создание ВСУ отдельного рода войск – штурмовые войска – это свидетельство того, что останавливаться Киев не намерена. России нужно держать ухо востро – иначе она может получить сильную оплеуху, сродни тому, что произошло во время отступления в Харьковской области и из Херсона.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

