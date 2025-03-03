Трамп потребовал де-факто признать новые территории за Россией – Бутусов

Нынешняя администрация США принуждает Украину признать новые территориальные приобретения России де-факто, как это сделала администрация Барака Обамы в случае с Крымом в 2014-м.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления Трампа — это пока не решения руководства США, которые были оформлены в антиукраинские решения. На самом деле идет политическая раскачка. И, скажу откровенно, я понимаю, что в такой же ситуации была Украина и в 2014-2015 годах, когда наши западные союзники так же склоняли руководство Украины, в то время президента Порошенко, к тому, чтобы заключить «Минск-1», «Минск-2» за счет определенных уступок, за счет самой Украины, то есть, чтобы Украина признала факт оккупации. На тот момент руководство Украины решило заключить соглашения «Минск-1», «Минск-2», фактически создававшие такую ​​контролируемую Украину и неконтролируемую Украину, оккупированную территорию, которая не была признана юридически, но признавалась де-факто. То есть это Крым и часть Донбасса.

Сейчас мы видим ту же историю, но методы значительно более масштабные, грубые, жесткие. То есть это заявления президента США. Тем не менее, резких изменений именно в действиях американского государственного аппарата мы на данный момент не видим», – заявил Бутусов.