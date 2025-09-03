Трамп не даст Путину шанса! – На американском ТВ угрожают «разгромом России»

США не выйдут из украинского конфликта, а усилят бандеровский режим оружием и ужесточат антироссийские санкции.

Об этом в эфире телеканала Fox заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что президент выйдет из игры. Я думаю, что он не даст Путину шанса. Это будет означать санкции против России, санкции против Центрального Банка РФ, исключение из системы SWIFT, введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, которые покупают российскую нефть, и предоставление оружия Украине, чтобы украинцы могли сражаться с русскими», – считает О’Брайен.

Телеведущий, экономист Ларри Кудлоу также потребовал ужесточения санкций.

«Нужно отключить Россию от мировой финансовой системы. Мы можем это сделать. Отключить их от системы SWIFT, отключить их от федеральной банковской системы. Никаких транзакций, ничего. Можно также повысить тарифы на закупки нефти – любая страна, которая ведет дела с Россией, не может вести дела с США. Заберем резервы – там около 300 миллиардов долларов. Заберем 300 миллиардов долларов, ликвидируем золото, ликвидируем валюту и отдадим деньги Украине», – заявил Кудлоу.

Отставной американский генерал Джек Кин перечислил военные меры.