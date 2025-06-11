«Только пропаганда и репрессии. Забудьте о праве на восстание» – экс-майданщик из МО ГУР Украины

Ни о какой свободе или протестах уже не может быть и речи. К беспределу людоловов ТЦК на улицах нужно относиться как к данности.

Об этом на канале «Разные люди» заявил командир бандеровского батальона «Братство» ГУР МО Украины Алексей «Боргезе» Середюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно просто принять, что государство становится на такие жёсткие рельсы, что всё становится жёстче. Потому что по всей истории, и сейчас мы видим, что если мы хотим выжить, мы должны делать так, как делали все наши предшественники во время войн. Отложить все эти наши причуды и иллюзии, хотя пока нет войны, мы себе можем играться во что угодно. Но когда пришла война, нужно, чтобы было жёстко, нужно чёткое руководство, были репрессии. Если же мы это отрицаем – поднимайте руки, сдавайтесь. Очень мало [людей в городах понимают ситуацию так же… С одной стороны, нужно промывать мозги и использовать все способы пропаганды, объяснять, а с другой – озабочиваться тем, что думает этот несознательный элемент, который уже стоит у реки и хочет сбежать в Польшу, чтобы там где-то бомжевать? Зачем ему там бомжевать, пусть лучше идёт в ВСУ», – вещал Сердюк.

При этом бандеровец напомнил, что сам он – профессиональный майданщик.