«Только пропаганда и репрессии. Забудьте о праве на восстание» – экс-майданщик из МО ГУР Украины

Вадим Москаленко.  
11.06.2025 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 367
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Ни о какой свободе или протестах уже не может быть и речи. К беспределу людоловов ТЦК на улицах нужно относиться как к данности.

Об этом на канале «Разные люди» заявил командир бандеровского батальона «Братство» ГУР МО Украины Алексей «Боргезе» Середюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни о какой свободе или протестах уже не может быть и речи. К беспределу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно просто принять, что государство становится на такие жёсткие рельсы, что всё становится жёстче. Потому что по всей истории, и сейчас мы видим, что если мы хотим выжить, мы должны делать так, как делали все наши предшественники во время войн. Отложить все эти наши причуды и иллюзии, хотя пока нет войны, мы себе можем играться во что угодно.

Но когда  пришла война, нужно, чтобы было жёстко, нужно чёткое руководство, были репрессии. Если же мы это отрицаем – поднимайте руки, сдавайтесь.

Очень мало [людей в городах понимают ситуацию так же… С одной стороны, нужно промывать мозги и использовать все способы пропаганды, объяснять, а с другой – озабочиваться тем, что думает этот несознательный элемент, который уже стоит у реки и хочет сбежать в Польшу, чтобы там где-то бомжевать? Зачем ему там бомжевать, пусть лучше идёт в ВСУ», – вещал Сердюк.

При этом бандеровец напомнил, что сам он – профессиональный майданщик.

«Я по прошлому очень профессионально умею организовывать протесты, борьбу за свободу, митинги и всю эту общественную деятельность. Я скажу – забудьте об этом, её сейчас нет. Слава богу, эту борьбу сейчас делать невозможно, заявляю это профессионально. Мы себя убеждаем, что вот если – мы там ух! Нет этого. То, что есть трудности, что забирает на улицах ТЦК – так это реальность! Забудьте о прошлом, о 2014 годе», – посоветовал укро-комбат и экс-майданщик.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить